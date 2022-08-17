Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı yakalandı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 20 Temmuz-15 Ağustos arasında düzenlediği operasyonlarda 16 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte, 560 paket bandrolsüz sigara, 55 gram bonzai, 1 kilo 100 gram esrar, 1090 kök kenevir ve 80 dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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