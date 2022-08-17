Niğde'de 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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NİĞDE (AA)- Niğde'de farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkez, Ulukışla, Çamardı ve Bor ilçelerinde temmuz ve ağustos aylarında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettiği 17 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerle birlikte güneş paneli ve 2 motosiklet ele geçirildi, 13 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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