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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de Çocuk Kütüphanesi açıldı

AA

Niğde'de Çocuk Kütüphanesi açıldı

NİĞDE (AA) - Niğde KOP Çocuk Kütüphanesi hizmete açıldı.

Niğde Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle Kızıl Elma Parkı'nda açılan kütüphanede, çocuklar kitap okuyabilecek, zeka oyunları ve uygulamalı aktivitelerle eğlenceli vakit geçirebilecek.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, açılışta, kütüphaneyi okullar açılmadan önce yetiştirdiklerini söyledi.

Çocukların sadece kitap okuyacağı değil, aynı zamanda uygulamalar yapabilecekleri ve oyun oynayabilecekleri bir kütüphane açıldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda görme engelli çocuklarımız için de kitaplar var. Niğdemiz için önemli bir alan. Bu bir başlangıç. Belediyemizin önünde gençlerimize hitap edecek önceki günlerde ihalesini yaptığımız büyük bir kütüphanenin ilk kazması vurulacak. İlhanlı ve İnönü mahallelerinde kütüphaneler açacağız. Kızıl Elma Parkı'ndaki eski kafeteryayı kadın merkezi haline getiriyoruz. Kütüphanelerin sayılarını artırıyoruz."

Konuşmanın ardından kurdele kesen protokol üyeleri, kütüphaneyi gezdi.

Törene, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Nusret Teksin ve vatandaşlar katıldı.

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