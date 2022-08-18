Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda 2 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 65,05 gram metamfetamin, 21,09 gram eroin, 10 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.