Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda 2 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 65,05 gram metamfetamin, 21,09 gram eroin, 10 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.





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