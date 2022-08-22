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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Belediyesi "SCADA" sistemini uygulamaya başladı

AA

Niğde Belediyesi "SCADA" sistemini uygulamaya başladı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen merkezi denetim ve veri toplama sistemi (SCADA) hizmete girdi.

Vali Mustafa Koç, belediyede sistemin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın birçok yerinde insanların temiz suya ulaşamadığını söyledi.

Kamu kurumu ve görevlilerinin bu hizmetlerde vatandaşlara öncülük etmesi gerektiğini aktaran Koç, "Bu bizim görevimiz. Güzel ve anlamlı bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de SCADA sistemiyle içme suyunu kuyulardan evlerin musluğuna kadar izlenebilir hale getirdiklerini anlattı.

Projeyi tasarruf paylaşımı modeliyle gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Sistem diğer şehirler tarafından da örnek alınmakta. Sistem sayesinde su kayıpları önlenecek, elektrik tasarrufu sağlanacak, su kaçakları, kuyulardaki anlık su seviyesiyle su depolarının doluluk oranları gibi birçok veri takip edilebilecek. Bu projeyle 36 milyon liralık yenilenen su sistemlerinin sahibi olduk. Sistem sayesinde yıllık 13,2 milyon lira elektrik kazanımı ve 2583 ton karbon salınımını azaltarak, milli ekonomiyi güçlendirdik."

Konuşmaların ardından kurdele kesildi, sistem hakkında katılımcılara bilgi verildi.

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