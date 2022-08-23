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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YKS'de Niğde'de birinci olan öğrencilerle buluştu

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YKS'de Niğde'de birinci olan öğrencilerle buluştu

NİĞDE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel, dil, eşit ağırlık ve sayısal puan türünde Niğde'de il birincisi olan öğrencilerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, YKS'de sözel ve dil puan türünde il birincisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Dilbilimi Bölümünü kazanan Doğukan Nebili'nin evinde eşit ağırlık puan türünde il birincisi olarak Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Mertcan Kumak ile sayısal puan türünde il birincisi olan ve Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümüne yerleşen Doğukan İleri görüştü.

Öğretmen ve ailelerinin de bulunduğu görüşmede öğrencileri tebrik eden Kılıçdaroğlu, eğitim sisteminin tepeden tırnağa yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Sınavlar nedeniyle gençlerin çocukluğunu bile yaşayamadığını, buna son verilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle teknolojiye ve meslek okullarına büyük ağırlık vermemiz gerekiyor. Bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı teknoloji liseleri kurmayı düşünüyoruz ki çocuk hem okuyacak hem de sınıftan sonra fabrikada stajını yapacak. Staj yaptığı sürede sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek, mezun olduğunda da iz düşümü olan fakülteye artı puanla gidecek. Böylece teknoloji liselerini daha kabul gören, tercih edilen liseler olmasını sağlayacağız. Öte yandan sanayinin ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacını büyük ölçüde karşılamış olacağız. Üniversitelerin ise her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı mekanlar olmak zorunda. Eğer üniversitelerde düşünceye sınır getirirseniz orası üniversite olmaktan çıkar."

Hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, öğrencilere bilgisayar hediye etti.

Daha sonra bir restoranda basına kapalı kanaat önderleri ve şehrin ileri gelenleriyle buluşan Kılıçdaroğlu'na dinlendiği otelde yöreye özgü dondurma ikram edildi.


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