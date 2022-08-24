Niğde'nin panoramik görüntüleri Kent Rehberi'ne eklendi

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NİĞDE (AA) - Niğde'nin cadde ve sokaklarının 360 derece panoramik görüntüleri, belediyenin internet sitesine yüklendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, belediyenin internet sitesinden kentin cadde ve sokaklarının 360 derece panoramik görüntülerine erişilebilecek.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye sınırları içindeki cadde ve sokakların 360 derece panoramik görüntülerinin internet sitesindeki Kent Rehberi'ne eklendiğini belirtti.

Görüntülerin vatandaşların erişimine açıldığını aktaran Özdemir, "Yüksek çözünürlükte, hizmet kalitesinin artırılması hedeflendi. Kente hizmet noktasında teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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