Niğde Valisi Koç ve Belediye Başkanı Özdemir'den Malazgirt Zaferi mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Mustafa Koç, mesajında, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

Malazgirt Zaferi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolun ilk adımı olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"​​​​​​​Anadolu'da birlik, beraberlik ve barışa dayanan anlayışın hakim olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi ruhu, üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen milletin sinesinde hala dipdiridir. Cumhuriyeti daha aydınlık yarınlara taşırken geçmişten alınan güç, bizlere her zaman yol gösterici olacaktır. Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde başta Sultan Alparslan ve şanlı ordusu olmak üzere Anadolu'yu ebedi vatan kılan tüm şehitleri rahmetle anıyor, gazilere sonsuz minnet sunuyorum."

Belediye Başkanı Özdemir ise mesajında şu ifadeleri kullandı:

"26 Ağustos 1071 tarihindeki büyük zaferle Anadolu'nun ebediyete kadar Türk yurdu olarak kalması sağlanmıştır. Bizlere bu toprakların kapılarını açan Sultan Alparslan ve kutlu askerlerine, tarih yazarak bize bu güzel vatanı bırakan tüm şehitlere yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerin ruhları şad, mekanları cennet olsun."

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