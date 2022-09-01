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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

AA

Niğde'de yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

NİĞDE (AA) - Niğde'de 2022-2023 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, yeni adli yılın, hukuk, demokrasi ve insan hakları bakımından başarılı geçmesini, yargıya olan güvenin artmasını, adaletin en sağlıklı ve hızlı bir şekilde tesis edilmesini, millete ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Yeni adli yılı avukatlık mesleğinin artık yapısal hale gelmiş sorunlarına dair kaygılarla karşıladıklarını belirten Öztürk, "Zira adli yıl, mesleğimize ve avukatlara yapılan saldırıların hız kesmeden devam ettiği, tüm yanlışlığına rağmen kurulan '2 numaralı' baroların eşitsiz şekilde desteklendiği, hak ihlallerinin, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarının inanılmaz boyutlara ulaştığı bir iklimde başlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından, Baro Başkanlığınca adliye önünde aşure ikram edildi.

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