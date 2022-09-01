Niğde'de "Sağlık Sokağı" etkinliği düzenlendi

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NİĞDE (AA) - Niğde'de İl Sağlık Müdürlüğünce, Sağlıklı Hayat Merkezleri, acil sağlık hizmetleri ve ulusal medikal kurtarma ekiplerini (UMKE) tanıtmak amacıyla "Sağlık Sokağı" oluşturuldu.

Niğde Belediyesinin katkılarıyla Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Vali Mustafa Koç, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiçek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Başhekimi Dr. Yakup Çetinkaya çadırları gezdi, tansiyon ve boy-kilo ölçümü ile vücut kitle analizi yaptırdı.

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşam merkezlerinde şeker, tansiyon, kronik rahatsızlık, kanserle ilgili taramalar gibi birçok hizmetin verildiğini söyledi.

Sağlıkta erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Birçok hayatı kurtarabiliyoruz. Önceliğimiz insanlarımızın, hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın hasta olmadan sağlıklı bir hayat sürmesi. Sağlığa yatırım kapsamında da ilimizde iki, Bor ilçesinde de bir tane olmak üzere bu merkezlerden açıldı. Vatandaşlarımıza ilimizde, ilçelerimizde bu şekilde sağlıklı yaşam merkezlerinin olduğu noktasında bilinçlendirme faaliyeti yapmak adına 'Sağlık Sokağı' etkinliği gerçekleştirdik."

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla sağlıkta çok büyük reformlar yaptıklarını aktardı.

Niğde'de 400 yataklı hastane inşaatının devam ettiğini anımsatan Gültekin, "Niğde sağlıkta iyi bir noktaya geldi. Sağlıkta daha iyi, kendi kendine yeten bir il olacağız, başka şehirlere sevk olmadan burada tedavi olacağımız imkanları sağlayacağız. Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz çok önemli. 'Erken teşhis hayat kurtarır' diyoruz. Bu vesileyle de vatandaşlarımızın sağlık okuryazarlığını geliştirmek, bir şeyler öğrenmek adına bu stantları gezmelerini, tanımalarını istirham ediyoruz."

Meydanda kurulan çadırlarda 3 Eylül'e kadar 13.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte, vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması ve bilgilendirmeler yapılacak.

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