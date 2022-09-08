Niğde'de uyuşturucu ve kaçaklık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağlama beldesinde bir kişinin tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, şüpheliyi yakaladı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 23 kök skunk bitkisi ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan Ulukışla ilçesinde yol kontrolü yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir kamyonda, 215 paket kaçak sigara ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına aldı.

Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.