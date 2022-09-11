Şehit Piyade Uzman Çavuş Borlu'nun acı haberi Niğde'deki ailesine ulaştı

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NİĞDE (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun şehadet haberi Niğde'deki ailesine verildi.

Şehit Borlu'nun (26) merkeze bağlı Değirmenli beldesinde yaşayan evine gelen Vali Yardımcısı Resul Özdemir ile diğer yetkililer, acı haberi anne Hanife Borlu'ya verdi. Şehidin babası Mustafa Borlu'nun Ankara'da olduğu öğrenildi.

Acı haberin duyulmasının ardından vatandaşlar, eve gelerek taziyelerini iletti.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Niğde Valiliğinin sosyal medya hesabından yayımlanan taziye mesajında, "Şehit düşen kahraman askerimiz Niğdeli hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'ya yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı dileriz. Kahraman şehidimizin ruhu şad olsun." ifadesi kullanıldı.



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