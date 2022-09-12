Niğde'deki cinayetle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Doğan'ın (19) öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler O.E, M.Ç. ve C.N. ile kavgada yaralanan ve tedavisi tamamlanan T.H.T'yi (18) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Firari F.Ö'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hüseyin Doğan, dün, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetmiş, T.H.T. de yaralanmıştı.

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