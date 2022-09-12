Şehit Piyade Uzman Çavuş Borlu, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

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NİĞDE (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Merkeze bağlı Değirmenli beldesindeki babaevinde helallik alınmasının ardından şehit Borlu'nun (26) naaşı, belde meydanına getirildi.

Şehidin annesi Hanife, babası Mustafa ve kardeşi Mevlüt, törende gözyaşı döktü.

Bu sırada "şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar atıldı.

Şehidin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrasında belde mezarlığında defnedildi.

Törene Vali Mustafa Koç, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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