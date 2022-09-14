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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de Ahilik Haftası kutlandı

AA

Niğde'de Ahilik Haftası kutlandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Ahilik Haftası çeşitlik etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Mustafa Koç, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Doğan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı, Kur-an'ı Kerim ve dua okundu.

Vali Koç, yaptığı konuşmada, ahiliğin cömertliğe, eli açıklığa, mertliğe, dayanışmaya ve insanların birbirlerini kardeş olarak görmelerine dayandığını söyledi.

Anadolu'da yaşayan halkın, sanat, ticaret, ekonomi gibi dallarda kendisini yetiştirmesine imkan tanıyan ahiliğin kurulduğu dönemde Anadolu'ya göç eden Türkmenlere aş ve iş imkanı sağladığını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Ahilik kültürü, toplumda yaşayan fertleri birbirine yakınlaştıran, bireyler arasında sosyal dayanışmayı sağlayan, kardeşlik gibi değerleri özünde toplayan, ticaretle ahlakı buluşturan bir yaşam tarzıdır. Toplumda birlik ve beraberlik ile yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan en önemli unsur ortak değerlerin korunması ve yaşatılmasıdır. Ahilik prensibinin yeni kuşlara aktarılmasında esnaf ve zanaatkarlara büyük görev düşmektedir."

Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil de Ahiliğin, sosyal hayatın düzenlenmesinden, iktisadi hayata ve vatan savunmasına kadar millet olmanın tüm özelliklerini içinde barındıran ve Türk milletine özgü sosyoekonomik bir düzen olduğunu vurguladı.

Ahiliğin birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerleri içinde barındırdığını aktaran Yeşil, "Meslek etiğinin, çalışma prensiplerinin temelini oluşturan Ahilik kavramı, dünyada eşi benzeri bulunmayan Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel birikimdir. Ahilik sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel özelliklerini belirlemiştir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Ahiliğin önemine dikkati çekerek, bütün esnafın haftasını kutladı.

Konuşmaların ardından "yılın Ahisi" Mehmet Oluk'a kaftan giydirildi, "yılın kalfası" Bilal Karasoy ve çırağı Gökçe Çıkan'a plaket verildi.

Törenin sonunda Niğde Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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