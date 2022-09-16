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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Niğde'de konuştu:

AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Niğde'de konuştu:

NİĞDE (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Cumhur İttifakı uyanan tarihin sesi, direnen coğrafyanın mesajıdır. Fitnelere aldırış etmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Durmaz, Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Niğde Barosu Başkan Emin Alper Öztürk'ü ziyaret ederek Devlet Bahçeli Bulvarı ve Üst Geçidi'nin açılış törenine katıldı.

Törende Durmaz, ecdadın "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla ayak bastığı her coğrafyaya önce adaleti götürdüğünü, onların refahı ve huzuru için çalıştığını, Türkün şanını gönülden gönüle taşıdığını belirterek, MHP olarak siyaseti de bu anlayış üzerine inşa ettiklerini anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına sağlıklı bir şekilde kavuşması, 2053-2071 hedeflerine salimen ulaşması için çabaladıklarını dile getiren Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Türk siyasi tarihine not düşürdüğü "Benim aklım hep Türkiye'dir" sözünün amaca giden yoldaki tutumlarının özeti olduğunu ifade etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz ihanet kalkışmasında Cumhur İttifakı'nı milletin sokakta kurduğunu vurgulayan Durmaz, şöyle devam etti:

"Muhalefetin mal bulmuş gibi her sorunun üzerine atladığı, 'Türkiye yönetilemiyor' algısı oluşturmak için her yolu denediği bu süreçte Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemi bir kez daha net bir şekilde anlaşılmıştır. Dünyayı derinden sarsan ve sadece sağlık krizi olarak kalmayıp birçok sektörü olumsuz etkileyen pandemi döneminde sınır komşularımızın iç karışıklıkları nedeniyle ortaya çıkan mülteci sorununda Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere enerji ve gıda sorununu tetikleyen küresel çatışmalar süresince içeride ve dışarıda sürdürdüğümüz terörle mücadelede Türkiye, Cumhur İttifakı'nın gücü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin imkanlarıyla her alanda sorunlarla baş etmesini bilmiştir. Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir, milli birlikteliktir. Cumhur İttifakı uyanan tarihin sesi, direnen coğrafyanın mesajıdır. Fitnelere aldırış etmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnsanımıza insanca yaşam için eserler inşa edeceğiz. İnsanımızın her zaman yanında olacağız."

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun da "şer ittifakına" karşı 2023 seçimlerini kazanıp ilerleyen dönemde de Cumhur İttifakı olarak yollarına devam edeceklerini söyleyerek, iki partinin birleşmesindeki en önemli unsurun tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olduğunu aktardı.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de vatan, bayrak, millet, ezan aşkına bu ittifakın 2023'te de hep beraber devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olduğunu ifade ederek, "Özellikle dahili ve harici bütün şer odaklarının karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yürüyen, her zaman devletinin ve milletinin yanında olan büyük bir devlet adamımız. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Devlet Bahçeli Bulvarı ve Üst Geçidi'nin açılışını da burada gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk yaşıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bulvar ve üst geçit hizmete açıldı.

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