Niğde'de "Bizim Mahalle AK Mahalle" toplantıları düzenleniyor

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NİĞDE (AA) - Niğde'de AK Parti İl Başkanlığınca yürütülen "Bizim Mahalle AK Mahalle" toplantıları sürüyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açılamaya göre, kent merkezindeki 7 mahallede düzenlenen toplantılarda, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinliyor.

AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, mahalle toplantılarının yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Toplantılara yoğun katılım olmasından memnuniyet duyduklarını aktaran Kılıç, "Mahalle sakinlerinin sorun ve talepleri ilk ağızdan değerlendiriliyor. Sorunların çözümüne yönelik çalışmalar birinci dereceden sorumlular tarafından yapılıyor ve en kısa süre içinde sonuç alınmaya özen gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıların kent merkezindeki tüm mahalleler ile ilçe ve beldelerde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

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