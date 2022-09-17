Niğde'de Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi Dünya Temizlik Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla şehir merkezinde ve kent ormanında çöp toplama etkinliği düzenledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, etkinliğe katılanlarla Yeni Çarşı'daki esnafa faraş ve süpürge hediye etti.

Süpürge ile temizlik yapan Başkan Özdemir, daha sonra Kent Ormanı mesire alanında çöp topladı.

Başkan Özdemir, yaptığı açıklamada, çevre temizliğinin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlara hatırlatmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Belediye olarak temizlik konusunda üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz ama hiçbir zaman belediye bu işlerde yeterli değil. Toplum olarak daha duyarlı olmamız lazım. Bugün süpürge ve faraş dağıtmamızın nedeni bu. Herkes kapısının önünü süpürürse zaten doğa çok daha temiz olacaktır. Bugün de temizlik konusunda bir farkındalık olsun istiyoruz."

Etkinliğe, Niğde Belediyesi çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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