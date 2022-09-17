Niğde Valisi Koç, Karayolları Trafik Güvenliği farkındalık etkinliğine katıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç, Karayolları Trafik Güvenliği farkındalık etkinliğine katılarak sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyardı.

Vali Koç, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök ile Niğde-Adana kara yolu Eminlik Gişeleri uygulama noktasında denetimlere katıldı.

Sürücülere kurallara uymaları konusunda ikazda bulunan Vali Koç, çocuklara oyuncak ve kitap hediye etti.



Etkinlikte sürücülere broşür dağıtıldı, kolonya ve çikolata ikram edildi.

Vali Koç, gazetecilere, vatandaşların can ve mal kayıplarını en aza indirmek için gerekli kontrollerin her daim yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu denetimler daha çok hız limitlerine uyulmaması, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanılması, şerit ihlali gibi alanlarda yoğunlaşmakta. Trafik şube müdürlüğünün sorumluluk alanında 2022 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 175 bin araç kontrol edildi. 31 bin araca da kurallara uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Bu denetimlerin olumlu neticesini istatistiklere baktığımız zaman görüyoruz. Geçen yılın aynı oranına göre kaza yerinde ölüm oranları yüzde 4,1 düşmüş durumda. Devletin trafik güvenliği adına belirlediği bütün kurallar, yaptığı stratejiler, eylemler, vatandaşların bir tanesinin bile burnu kanamadan gidecekleri yerlere ulaşmaları, sevdiklerine ulaşmaları doğrultusunda. Trafikte bir can bile kaybetmeye tahammülümüz yok ilkesi ve hedefiyle arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.