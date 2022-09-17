MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Niğde'de konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Niğde'de konuştu:

AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Niğde'de konuştu:

NİĞDE (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "MHP ve Cumhur İttifakı 6 artı 1 oluşumuna karşı devleti ve milleti için çalışmaya devam edecek. Geleceğin lider ülkesi Türkiye'ye doğru giden yolda önce 2023, özgüvenle 2053, hedeften sapmadan Allah'ın izniyle 2071 hedeflerine ulaştıracağız." dedi.

Durmaz, Niğde'de İl Kültür Merkezi'nde partisinin üye katılım programında yaptığı konuşmada, üzerinde yaşadıkları coğrafyanın kuru bir toprak parçası değil, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış kutsal vatan toprağı olduğunu söyledi.

Vatanın bekasından, devletin birliğinden, milletin dirliğinden daha önemli bir konu olmadığını belirten Durmaz, "Milletimiz ariftir, herkesin duasını da fikrini de zikrini de bilir. Ferasetiyle olanı biteni de görmektedir. PKK terör örgütünün siyasi şubesi HDP'ye bakanlık verenlerin, hemen her gün FETÖ'cülere af çıkarmaktan bahsedenlerin, terörist Demirtaş'la kahvaltı planı yapanların, İzmir'in değil de Atina'nın belediye başkanı gibi konuşan haysiyet fukarasına tek laf edemeyenlerin, Türk milletine tek taahhütleri 7 partili bir koalisyon olanların bu ülkeye yapabilecekleri hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Durmaz, Cumhur İttifakı olarak devletin ve milletin milli ve manevi değerlerinin karşısında kim varsa onların her zaman karşısında olacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"MHP'nin milli duruşundan rahatsızlık duyanları rahatsız etmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Ülkemiz üzerinde hesap yapanların, algı operasyonlarıyla milli iradeyi hedef alanları, parayı verenin düdüğünü çalan sözde anketçilerini bugün burada olduğu gibi hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Bizim anketimiz sıktığımız el, baktığımız gözdür. Bizim anketimiz Niğde'dir, belde belediyelerimizdir. Sahtekar anketçiler gelsinler de iki gündür gittiğimiz yerlerde vatandaşın Milliyetçi Hareket Partisine olan ilgi ve alakasını görsünler. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan ve bizce 100 yılın seçimi mahiyetindeki 2023 seçimleri Türkiye'nin kader ve karar yılı aynı zamanda tarihsel kavşağıdır. Bu bilinç ve kavrayışta siyasi faaliyetlerimizi yoğunlaştırıp bıkmadan, usanmadan sürdüreceğiz. MHP ve Cumhur İttifakı 6 artı 1 oluşumuna karşı devleti ve milleti için çalışmaya devam edecek. Geleceğin lider ülkesi Türkiye'ye doğru giden yolda önce 2023, özgüvenle 2053, hedeften sapmadan Allah'ın izniyle 2071 hedeflerine ulaştıracağız."

MHP İl Başkanı Cumali İnce ise Cumhur İttifakı'nın siyasi partilerin sıradan bir seçim anlaşması şeklinde tanımlanmayacak kadar derin, anlamlı ve güçlü bir ittifak olduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından partiye son bir ayda üye yapılan 495 kişiyi temsilen 21 üyeye rozet takıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde Valisi Koç, Karayolları Trafik Güvenliği farkındalık etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Niğde Valisi Koç, Karayolları Trafik Güvenliği ...
Niğde'de Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Niğde'de Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre ...
Niğde'de "Bizim Mahalle AK Mahalle" toplantıları düzenleniyor
YEREL HABERLER Niğde'de "Bizim Mahalle AK Mahalle" toplantıları ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Niğde'de konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Niğde'de ...
Niğde'de lösemi hastalarının ailelerine kırmızı et dağıtıldı
YEREL HABERLER Niğde'de lösemi hastalarının ailelerine kırmızı et ...
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.