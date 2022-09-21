Niğde Belediyesi öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi ihtiyaç sahibi 1800 öğrenciye kırtasiye seti, 300 öğrenciye okul forması dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim gören çocuklarına defter, kalem, boyama seti ve diğer kırtasiye malzemeleri verildi. Lise eğitimine başlayan ihtiyaç sahibi öğrencilere de okul forması hediye edildi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, öğrencilere daha önce olduğu gibi bundan sonra da her türlü imkanı sağlayacaklarını belirtti.

Hiçbir çocuğun eğitimi için gerekli ihtiyaçlarından mahrum kalmasına izin vermediklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çok detaylı çalışıyor ve ihtiyaç sahibi ailelerin okula devam eden çocuklarını belirliyor. Niğde Belediyesi olarak biz de bu çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmeleri için yardımları sürdürüyoruz. Çocuklar bu setleri, formaları güle güle kullansınlar. Belediye olarak her zaman onların yanındayız."

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