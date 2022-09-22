Niğde'de "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

NİĞDE (AA) - Niğde'de trafikte yayalara dikkat çekmek için "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı.

Vali Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, öğrencilerle Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki yaya yolundan geçerek, yaya önceliğine dikkat çekildi.

Çocuklara uymaları gereken kurallar hakkında uyarılarda bulunan Koç, okulların açılmasıyla trafikte ve yaya geçitlerinde yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Koç, kent genelinde 150 yaya geçidi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların büyük oranda boyanmaları tamamlandı. Eksik olanlar da önümüzdeki günlerde belediye, jandarma ve emniyetin ilgili birimlerince en kısa sürede tamamlanacak. Çocukların okullarına daha güvenli gidip gelmeleri noktasında arkadaşlarımız gereken tedbirleri alıyor. Yine bu kapsamda ilde faaliyet gösteren öğrenci servislerinin hepsini denetledik, 8'i uygun görülmedi. Onlar da uygun hale getirildi. Öğrencilerin zarar görmemesi açısından eğitimlerimiz devam ediyor. Tek derdimiz bir çocuğumuzun bile burnu kanamadan sağ salim evlerinden okullarına, okullarından evlerine gitmelerini temin etmek."

Programın ardından Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 eğitim yılında alınacak asayiş-trafik tedbirleriyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı personelince öğretmenlere sunum yapıldı.

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