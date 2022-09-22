Niğde'de Eski Sanayi Sitesi'nde boşaltılan iş yerlerinin yıkımına başlandı

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, Eski Sanayi Sitesi'nde 10 hektarlık alanda ve 347 parselde başlatılan "Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında, boşaltılan dükkanların yıkımına başladı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yazılı açıklamasında, proje kapsamında uzlaşma sağlanan hak sahiplerine, Hıdırlık mevkisindeki Yeni Sanayi'de belediye tarafından yaptırılan 120 ve 60 metrekare büyüklüğünde iş yeri verdiklerini belirtti.

Bugüne kadar 164 hak sahibine 120 metrekare, 85 hak sahibine de 60 metrekare dükkan verdiklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Eski Sanayi Sitesi'nde kiracı konumundaki esnafı da mağdur etmedik. Eski Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren ve dükkan alma hakkı kazanan 92 kiracı hak sahibine 120 metrekarelik 28 dükkan, 60 metrekarelik 64 dükkanı kurayla verdik. Eski Sanayi Sitesi'nden boşaltılan 85 dükkan Hıdırlık mevkisindeki yeni Sanayi Sitesi'ne taşındı. Boşaltılan dükkanlardan 33'ünün yıkımı tamamlandı. Alanda taşınma ve yıkım işlemi devam ediyor."

Özdemir, aynı zamanda "Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi"nin de devam ettiğini anlatarak, hızla devam eden projeler bittiğinde bölgenin çehresinin değişeceğini vurguladı.

Bölgenin modern görünüme kavuşacağına dikkati çeken Özdemir, "Yüzyılın projesi diyebileceğimiz projelerimiz, kentimizin turizmine, ekonomisine, kültürüne önemli katkı sağlayacak. Şu anda yıkım işlemleri devam eden Eski Sanayi Sitesi'nde yapılacak iş yerleri, konutlar ve sosyal donatı alanları, bölgeyi Niğde'nin adeta vitrini haline getirecek. Hıdırlık mevkisindeki modern dükkanlara taşınan hak sahipleri, hem fiziki şartlar hem de dükkanların otoyola yakınlığıyla avantajlı konumda olacak." ifadelerini kullandı.



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