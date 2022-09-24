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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de "Sanat Sarsıntısı-10" resim sergisi açıldı

AA

Niğde'de "Sanat Sarsıntısı-10" resim sergisi açıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de açılan "Savaşa hayır" temalı "Sanat Sarsıntısı-10" resim sergisinde 42 ülkeden 75 sanatçının çalışması yer aldı.

Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Niğde Belediyesinin desteğiyle ressam Safa Büte öncülüğünde Belediye Sanat Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışında, bu tür etkinliklerin yapılmasına vesile olduğu için Safa Büte'ye teşekkür etti.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Niğde'nin kültürel anlamda gelişmesini amaçladıklarına dikkati çekti.

Kentin sanat hayatına gösterdiği katkıdan dolayı Büte'ye teşekkür eden Özdemir, "Niğde'de böyle bir zamanda böyle bir ortamda bu serginin açılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Gelen sanatçılarımıza, özellikle Guatemala'dan gelen barış aktivisti hanımefendiye teşekkür ediyorum. Hepimiz sonuna kadar verim alacağız. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Serginin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

75 sanatçının 99 eserinden oluşan sergi, 8 Ekim'e kadar açık kalacak.

Açılışa AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç, ressam Safa Büte, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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