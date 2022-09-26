Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Eski Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında iş yerlerinin yıkımı yapılan Eski Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Özdemir, yıkım alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, alandaki hak sahiplerinin yüzde 95'lik kısmıyla anlaştıklarını belirtti.

Yıkımları, gönüllülük esasına dayanarak ve esnafla uzlaşarak yaptıklarını belirten Özdemir, "2023 bahar aylarında buradaki yeni projelerin temellerini atmak istiyoruz. Haziran aylarına gelmeden eski sanayiyi bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Eski sanayiyi, kentin ihtiyacını karşılayacak sinema, kültür merkezi, yürüyüş, spor ve alışveriş alanlarının olduğu bir cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz. Burası Niğde'nin en değerli bölgesi olacak." dedi.

Özdemir, aynı zamanda "Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi"nin de hızla devam ettiğine dikkati çekerek, "Kale bölgesinde 2023 baharında temel atma törenini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Maalesef kale projesine karşı çıkanlarla uğraştık. Normalde bu işte kurullarla, mahkemelerle başka şeylerle uğraşılır. Yani amaçlarının ne olduğunu anlamak çok zor. Oraya yüzlerce milyon liralık bir bütçe bulduk. Birçok büyük şehirin alamayacağı yatırımı kale bölgesiyle Niğde'ye aldık." diye konuştu.

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.