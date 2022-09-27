TDP Genel Başkanı Sarıgül, Niğde'de cezaevi önünde "af" çağrısını yineledi

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NİĞDE (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlar için af çağrısını yineledi.

Sarıgül, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısına değinerek, söz konusu bayrak ve toprak olduğunda, emniyet güçlerinin her zaman gereğini yapacağını vurguladı.

Açıklamasında af çağrısını yineleyen ve bunun siyasi değil, vicdani bir çağrı olduğunu dile getiren Sarıgül, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi koşulları münasebetiyle çeklerini, senetlerini ödeyemeyen binlerce esnaf oldu. Bunların tamamı toplumsal barış affı, kardeşlik hukuku affını beklemekteler. Şu anda cezaevlerinde dünyaya gelen ve annelerini, babalarını, anneannelerini, babaannelerini görmeyen binlerce çocuğumuz var. Yine anneleri, babaları, kader mahkumu olarak şu anda cezaevinde bulunan, annelerine, babalarına kavuşamayan binlerce çocuk da dışarıda. O nedenle bugün 63. cezaevinin önündeyim. Bütün Türkiye'yi dolaşıyorum. Bütün siyasi partileri kardeşlik hukuku ve toplumsal barış affına destek vermeye davet ediyorum."

Sarıgül, siyasi partileri sığınmacı konusunda iş birliği yapmaya davet ederek, "Bütün siyasi partileri NATO görüşmeleri esnasında, hükümetin elini güçlendirmek ve 6,5 milyon mültecinin NATO üyesi ülkelere eşit olarak dağıtılması için hükümete yetki vermeye davet ediyorum." dedi.

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