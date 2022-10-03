Niğde'de, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi

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NİĞDE (AA) - Türk Kızılay Niğde Şubesi üyeleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Kayardı Millet Bahçesi'nde bir araya gelen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, Niğde Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Koç, Türk Kızılay yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü gençler, "sağlığa yürüyoruz" pankartı eşliğinde yürüdü.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, burada yaptığı konuşmada, vatandaşları yürüyüş yapmaya davet etti.

Yürüyüş yapmanın sağlıklı yaşam için önemli olduğunu belirten Özdemir, "Sporun hepsi faydalı ama yürüyüş, yediden yetmişe yapabilecek en güzel spor. Ben de elimden geldiği kadar yürüyorum. İnşallah bugünlerin farkındalık oluşturmasıyla yürüyüş bundan sonra hayatlarımızda daha çok yer alır." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu ise tüm Niğdelilere yürüyüş yapma çağrısında bulundu.



Neslihan Koç da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.





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