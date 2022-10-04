Niğde'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

NİĞDE (AA) - Niğde'de öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ziyarette öğrencilere boyama kitabı ve şapka hediye etti, çocuklara sahipsiz hayvanları korumanın önemi anlatıldı.

Başkan Özdemir, gazetecilere, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nün sözde kalmaması için belediye olarak çalıştıklarını söyledi.

Hayvanları koruma adına büyük yatırımlar yaptıklarını, bölgenin en iyi hayvan ameliyathanesini geçen yıl hizmete açtıklarını belirten Özdemir, "Öğrencilerimizi burada görmek istiyoruz. Onların burada güzel vakit geçirebileceği park alanları da var. Aynı zamanda sahipsiz sokak hayvanlarını görebilecekleri yerler var. Asıl amacımız, sahipsiz hayvanları olabildiğince çok sahiplendirmek. Evi, bahçesi müsait olanlar ne kadar çok bu hayvanları sahiplenirse diğer sıkıntıları da çözmüş oluruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.