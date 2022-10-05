Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde güvenlik toplantısı yapıldı

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NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Haslidemir Üniversitesinde "Üniversite Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Koç'un başkanlığında yapılan toplantıya, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök katıldı.

Toplantıda, üniversitenin açılmasıyla alınan önlemler ile asayiş ve ulaşım konuları görüşüldü.

Niğde'nin üniversite eğitimi için güvenli ve yaşanılabilir bir yer olduğunu belirten Uslu, "Öğrenciler gönül rahatlığıyla merkez yerleşkesinde, diğer yerleşkelerde ve kentte eğitim faaliyetlerini ve sosyal hayatlarını sürdürebilir. Bu güvenli ortamı sağlayan başta Niğde Valiliği olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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