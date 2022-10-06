Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Şevket Katırcıoğlu yeniden seçildi

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NİĞDE (AA) - Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) Başkanlığına Şevket Katırcıoğlu yeniden getirildi.

NİTSO'dan yapılan açıklamaya göre, meslek komitelerinin katıldığı seçimlerde, NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Meclis Başkanı, başkan yardımcıları ile meclis katip üyeleri, Disiplin Kurulu üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul delegeleri belirlendi.

Buna göre, NİTSO Meclis Başkanı Serdar Ecemiş, Yönetim Kurulu Başkanı mevcut başkan Şevket Katırcıoğlu oldu.

Ogün Songur, Mehmet Ayduğan, Ferudun Ecemiş, İbrahim Baloğlu, Fikret Öztürk, Mustafa Kahramaner, Nurettin Demiray ve Mustafa Aybar da Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

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