Niğde Belediye Başkanı Özdemir, din görevlileriyle bir araya geldi

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gebere barajındaki sosyal tesislerde düzenlenen programa, Belediye Başkan Emrah Özdemir, İl Müftüsü Osman Ayas ve kentte görev yapan diyanet mensupları katıldı.

Din görevlilerinin yol gösterici ve bütünleştirici tutum sergilediğini, dini konularda vatandaşları bilgilendirdiğini ve sosyal problemlere çözüm getirdiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Üzerimizde emekleriniz çok büyük. Niğde Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olduk ve şehrimizde bulunan dini mekanların temizlik ve çevre düzenlemesini en güzel şekilde gerçekleştirdik. Diyanet mensuplarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Halı yıkama makinamız camilerimizin halılarını en modern şekilde yıkamaya devam ediyor. Bizim için camiler ve din görevlilerimiz sadece bir gün değil, yılın her günü önemli ve değerlidir."

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