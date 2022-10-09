Niğde'de Elma Festivali düzenlenecek

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NİĞDE (AA) - Niğde'de 22-23 Ekim'de "2. Hasat Günleri Elma Festivali" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenecek festivalin teması "elma" olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mustafa Koç, Niğde'nin elma üretiminde dünya markası olmaya emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Niğde elmasının lezzet, verim ve kendine özgü aromasıyla ön plana çıktığını aktaran Koç, "Tarım kenti Niğde için son derece önemli olan elmanın gerek ülke sınırları gerekse uluslararası arenada tanınırlığını artırmak için düzenlenecek festivale tüm vatandaşları bekliyor ve 'Elma Şehri Niğde Seni Çağırıyor' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Niğde elmasını, önce Türkiye'ye sonra da dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenecek festivalin şenlik havasında geçeceğini kaydetti.

Turizmde, festivallerin önemli rolü olduğunu vurgulayan Özdemir, "Geçtiğimiz yıl düzenlenen patates festivalinden sonra bu yıl da elma festivali düzenlenecek. Festivalleri geleneksel hale getireceğiz. Tüm vatandaşları festivale davet ediyorum." açıklamasını yaptı.



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise Niğde'de yaklaşık 15 çeşidi üretilen elmanın festivalle tüm yurda tanıtılacağına işaret ederek, tüm vatandaşların ve öğrencilerin katılımını beklediklerini bildirdi.

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