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Niğde'de "Al Bayrak Uğruna Can Verenler Projesi"nin tanıtımı yapıldı

AA

Niğde'de "Al Bayrak Uğruna Can Verenler Projesi"nin tanıtımı yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin "Al Bayrak Uğruna Can Verenler Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Derneğin başkanı Ömer Demir, dernek binasında düzenlenen programda, bir şehit yakını olarak yönetim kurulu ile her zaman şehit ailelerinin yanında layıkıyla durmaya çalıştıklarını söyledi.

Faaliyete döktükleri her projenin şehitlerin emaneti ailelerine ve gazilere manevi desteğin bir göstergesi olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Al Bayrak Uğruna Can Verenler Projesi, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından destekleniyor. Proje kapsamında, Çanakkale kardeşlik gezisi, şehit ailelerimize Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdimi, şehitlerimizin resimlerinin halılara dokunması, motivasyon kampı, şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve tüm halkımız için türkü ve şiir gecesi düzenlenecek. İlk adımımızı bugün atmış olup 20-24 Ekim tarihleri arasında 2 gece konaklamalı, Çanakkale kardeşlik gezimize çıkacağız. Derneğimiz daha önce birçok proje yürütmüş ve paydaş olmuştur. Derneğimiz açısından gurur verici bir tablodur. Bu projemizi de yüzümüzün akıyla tamamlayacak olmanın heyecanı içerisindeyiz."

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