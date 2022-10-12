Niğde'de "Sanayici İstişare Toplantısı" yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) ev sahipliğinde "Sanayici İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Niğde Valisi Mustafa Koç, OSB Konferans Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, Niğde'nin tarım kenti kimliğiyle ön plana çıktığını ancak tarım ve sanayileşme dengesinin iyi kurulması gerektiğini söyledi.

Niğde OSB'nin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirten Koç, "Tarihine, milletine, potansiyeline inanan siz değerli sanayicilerimizin cesur yatırımlarına şahit olduk. Sizin cesur kararlarınızla beraber inşallah önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Önümüzdeki çağ da Türk'ün çağı olacak." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de Türkiye'de bütün OSB'ler, endüstri bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve müstakil sanayi tesislerinin toplam alanının 300 bin hektar civarında olduğunu aktardı.

Bu alanın Türkiye topraklarının binde 4'üne tekabül ettiğini belirten Büyükdede, dünyayla kıyaslandığında gidilmesi gereken çok daha uzun yol olduğunun anlatılması gerektiğini dile getirdi.

Büyükdede, ihracat rakamlarının 20 yıl önce 2-3 milyar dolar olarak konuşulduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün 250 milyar dolarları konuşuyoruz. 250 milyar dolar ihracatın yüzde 94'ü sanayi. Bir o kadar da iç pazarda sanayimiz var. Dolayısıyla bizim sanayi alanlarımızı hızla büyütmemiz gerekiyor. Dünyada da bu trend böyle. Dünyadaki trende baktığınızda endüstriyel alanlar ne kadar büyürse gayri safi milli hasılanın da o kadar büyüdüğünü görüyoruz. Bu bir gelişim eğrisi. Bu gelişim eğrisine bizim de hedef koyarak ayak uydurmamız gerekiyor. 4 yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeyiz. Bu sistem çerçevesinde biz bütün gücümüzle bunun farkında olarak, 9 bin dolar olan kişi başı gayri safi hasılayı nasıl 20 bin dolar yaparız, ne kadar sanayi alanına ihtiyacımız var, nasıl ulaşmalıyız, ticaret hayatımızı nereye getirmeliyiz, insan kaynağı sayımızı nereye getirmeliyiz, bunu iyi kavramamız gerekiyor. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor."

Türkiye'nin sanayi alanlarını büyütme hedefiyle şehir şehir dolaştıklarını vurgulayan Büyükdede, bakanlık olarak bütün sanayicileri bu hedefe kanalize etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Program, sektör temsilcilerinin sunumuyla devam etti.

Toplantıya, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Teknopark Genel Müdürü Rifat Battaloğlu, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, sektör temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

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