Niğde'de 15 günde uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de son 15 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, 1-14 Ekim tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda 23 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte 194,2 gram esrar, 113,56 gram metamfetamin, 25,77 gram eroin, 11,36 gram bonzai, 42 ecstacy hap, 561 sentetik hap, 5 kök kenevir ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden biri hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.