Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldıztepe beldesinde bir kişinin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, düzenlediği operasyonda, bir şüpheliyi yakaladı.



Zanlının aracı, evi ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 570 gram kubar esrar, 2 shunk bitkisi, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 434 fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



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