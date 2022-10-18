Türkiye'nin elma fidanı ihtiyacının yüzde 10'undan fazlası Niğde'den karşılanıyor

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Türkiye'de elma üretiminde ikinci sırada yer alan Niğde, 2 milyonun üzerinde sertifikalı elma fidanı üretimiyle ülke ihtiyacının yüzde 10'undan fazlasını karşılıyor.



Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, AA muhabirine, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Niğde'nin geçen yıl 552 bin ton elma üretimiyle ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Aynı üretim rakamlarını bu yıl da beklediklerini belirten Kaplan, kentin 11 milyon dikili ağaç sayısıyla ise ilk sırada bulunduğunu aktardı.

- Elma ve sertifikalı fidan üretiminde ikinci sırada

Kaplan, Niğde'nin sertifikalı fidan üretiminde de öne çıktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Elma üretiminde ve sertifikalı elma fidanı üretiminde ikinci sıradayız. Ciddi bir fidan üretimimiz söz konusu. Fidanları bölgemizde ürettiğimiz için adaptasyon sorunu çekmiyoruz, bu önemli bir şey. Bölgemizde üretilen fidanları, burada diktiğimizde daha iyi sonuçlar alıyoruz. Genel olarak fidan üretiminde de Türkiye'de ilk 10'un içindeyiz. Dolayısıyla meyve üretiminde, fidan üretiminde, diğer üretimlerde de Niğde söz sahibi iller arasında. Sertifikalı elma fidanı üretiminde ikinci sıradayız, şu anda Türkiye'de elma fidanının yüzde 10'undan fazlası sadece Niğde'den karşılanıyor."

Üretilen fidanların çoğunluğunun iç piyasada değerlendirildiğini anlatan Kaplan, son zamanlarda Niğde'nin ciddi bir ivme kazandığını, bunun artarak devam ettiğini vurguladı.

Kaplan, kentte 250 bin dekara yakın elma üretim alanı olduğunu ve bunun artmaya devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Niğde bölgesinin farklı ekolojilere sahip yerleri var. Rakımın düşük ve yüksek olduğu yerler var. Rakımı düşük yerlerde daha çok yeşil, rakımı yüksek yerlerde kırmızı çeşitler yetişiyor. Niğde'de ürettiğimiz elma fidanlarını daha çok bölgemizde dikiyoruz ama bazı yıllarda Türk cumhuriyetlerine, özellikle Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a gönderiyoruz."





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