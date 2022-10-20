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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde 7. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

AA

Niğde 7. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, törenle açıldı.

Vali Mustafa Koç, pazartesi pazarındaki fuarın açılışında, etkinliğin ülkeye, kente, çiftçilere ve bölgeye hayırlar getirmesini diledi.

Niğde'nin tarım kimliğiyle ön plana çıktığını belirten Koç, "Niğde, birçok temel gıda maddesi üretiminde Türkiye'de ya 1'de ya 2'de ya 3'te. Bundan dolayı bütün çiftçilerimizi, üreticilerimizi, onlara her alanda destek veren çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz." dedi.

Koç, fuarlar sayesinde çiftçilerin yeni gelişmeler ve teknolojilerle buluştuğunu dile getirerek, "Ne kadar üretirsek üretelim, markalaşamadığımız zaman ürettiğimiz ürünün hak ettiği değeri alamıyoruz. Mutlaka markalaşmak zorundayız. Bununla alakalı bütün paydaşlarımız ellerinden gelen gayretli çalışmaları gösterdikleri gibi bundan sonra da hep beraber göstereceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de fuar kapsamında düzenlenecek elma festivalinin Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler nedeniyle 12-13 Kasım'a ertelendiğini ifade etti.

Festival ve fuarların markalaşma ve ürünleri daha değerli satma adına çok büyük fayda gösteren etkinlikler olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Yapacağımız elma festivalinin Niğde elmasını bütün dünyaya tanıtacak etkinliklerin en başında geleceğine bütün kalbimle inanıyorum. Önümüzdeki yıl yapılacak Uluslararası Elma Festivali de çok önemli. Elma festivali de yine Niğde elmasının tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Çünkü bu devirde artık şunu görüyoruz ki markalaşmak çok önemli. Markalaşamadığınız sürece, marka olamadığınız sürece istediğiniz hasılayı elde edemiyorsunuz."

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi, protokol üyeleri fuar alanını gezerek firma yetkilileriyle sohbet etti.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen, 270 firmanın yer aldığı fuar, 23 Ekim'e kadar açık kalacak.

Açılışa, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, firma yetkilileri ve üreticiler katıldı.

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