Niğde'de "Avrupa Kodlama Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

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NİĞDE (AA) - Niğde'de "Avrupa Kodlama Haftası" dolayısıyla proje sergisi düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, farklı okullardan öğrenciler geliştirdikleri 32 projeyi sergiledi.

Vali Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök stantları gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.

Etkinliğin sorumlusu Gülşah Saltık Ayhanöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, haftanın amacının kodlamayı herkes için anlaşılır, eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek olduğunu söyledi.

Kodlama öğrenmenin, gelişen teknolojiyi yakalamayı ve yeni fikirler keşfetmeyi sağladığını belirten Ayhanöz, şunları kaydetti:

"Okullarda kodlama ve matematik temalı projeler gerçekleştirildi. Öğrenciler projelerini okullarında sergiledi. Bu kapsamda da İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kodlama ve matematik projelerini yaygınlaştırabilmek amacıyla Kodlama Haftası sergisi düzenledik. Sergide 32 proje yer alıyor. Projeler arasında robotlar, insansız hava araçları gibi projeler var. Bütün bu araçlar, teknoloji tasarım kapsamında hazırlandı."

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