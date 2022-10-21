Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen operasyonda 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kiledere ve Yeşilgölcük beldelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanların adreslerine düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Evlerde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 5 kilogram kubar esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kenevir tohumu, elektronik terazi, ruhsatsız 2 tabanca, 86 fişek ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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