Niğde'de PTT şubesine gelen 182. müşteriye pul koleksiyonu hediye edildi

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NİĞDE (AA) - Niğde'de PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 182. sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye pul koleksiyonu hediye edildi.



Niğde PTT Başmüdürü Fahri Çelikel ile kurum personeli, postanedeki 182. sıra numarasını alan Nihal Bay'a kuruluş yıl dönümü için özel hazırlanan pul albümü ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Çelikel, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından PTT'nin bu yıl 182. yaşını kutladığını dile getirdi.

PTT'nin devletin önemli kurumlarından birisi olduğunu belirten Çelikel, "Kurumumuz, vatandaşın zor günlerinde her zaman hizmetine devam etmektedir. Bu yıl 182. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bir 182 yıl daha kutlamayı gönülden istiyoruz." dedi.



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