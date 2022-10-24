Çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Niğdeliler bir araya geldi

NİĞDE (AA) - Türkiye genelinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Niğdeli bürokratlar, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek odalarının yöneticileri ve basın kuruluşlarının temsilcileri buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi ve Başkent Niğde Vakfınca bir otelde düzenlenen programda, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde için hep birlikte ve beraber olduklarını belirtti.

Niğdelilerin her alandaki birlikteliğinin çok önemli olduğunu aktaran Özdemir, "İl dışındaki hemşerilerimizin birlikteliği şehrimiz adına çok büyük bir güç oldu ve bunun pozitif yansımalarını görüyoruz. Bu şehir için Niğdemiz için hep birlikteyiz, hep beraberiz. Katılan Niğdeli bütün bürokratlarımıza ve hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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