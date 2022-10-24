Niğde'de otomobilin çarptığı kadın öldü

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NİĞDE (AA) - Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Bor ilçesi Mehmetçik Mahallesi 500 Evler Mevkisi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Coşkun'a (75) çarparak kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Coşkun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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