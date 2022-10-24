GÜNCELLEME - Niğde'de otomobilin çarptığı kadın öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen S.S.B'nin (14) kullandığı bir otomobil, Bor ilçesi Mehmetçik Mahallesi 500 Evler Mevkisi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Coşkun'a (75) kaçtı.
İhbar üzerine, kaza yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Coşkun'un cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaçan sürücü, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Kemerhisar beldesinde gözaltına alındı.