MÜSİAD'dan "Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme Projesi"ne destek

NİĞDE (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Niğde Şubesi, "Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme Projesi"ne destek verdi.

MÜSİAD Niğde Şube Başkanı Hüsamettin Gümüştepe, dernek üyeleriyle kale bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin ticari hayatının gelişmesi ve canlanması için yapılan doğru yatırımların destekçisi olduklarını söyledi.

Bu anlamda, Niğde Kalesi projesinin çok önemli olduğunu belirten Gümüştepe, şunları kaydetti:

"Bu proje Niğde kalesinin, kentin sosyal, kültürel ve ticari hayatına kazandırılması projesidir. Bu projeye sahip çıkılmasının, Niğdeliler olarak hepimizin görevi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tarihi, kültürel ve sosyal donatılarıyla güzelleştirilmiş bir kale, Niğdelilerin olduğu kadar, ülkemiz insanına da hizmet edecektir. Çünkü bu projenin, turizmle ilimize yapacağı katkı değerlidir. Kapadokya bölgesini yılda yaklaşık 3 milyon turist ziyaret etmektedir. Bu proje tamamlandığında bu sayının en az yüzde 10'unu, Kapadokya'nın başlangıcı olan şehrimizde misafir etme imkanı sağlayacaktır."



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