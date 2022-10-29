Niğde ve Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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NİĞDE (AA) - Niğde ve Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Niğde Valiliğince Cumhuriyetin ilanının 99'uncu yılı dolayısıyla bir otelde resepsiyon verildi, ardından binlerce kişi, Derbent kavşağında toplandı.

Burada vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde dillere destan bir zafer kazandığını ve bu zaferi cumhuriyetle taçlandırdığını söyledi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Cumhuriyetin 99'uncu yaşını kutlayarak, "İnşallah nasip olacak bininci yılı kutlanacak ve ilelebet cumhuriyet var olacak. O da bu nesiller sayesinde ve sizler sayesinde olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Hatay Akademi Orkestrası konser verdi.

-Yozgat

Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı Kentpark'ta sona erdi.

Yürüyüşün ardından Yozgat Valiliğince Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilik Fuaye Salonu'nda resepsiyon verildi.

Cumhuriyetin 99'uncu yılı pastasını kesen Vali Ziya Polat, 99'uncu yılı gururla, coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Polat, "Kurtuluş mücadelesinin kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmetle minnetle saygıyla anıyorum." dedi.





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