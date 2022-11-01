Niğde'de Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

NİĞDE (AA) - Eğitim-Bir-Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun mevcut hakları koruyacak ve kariyer basamaklarında hizmet süresini önceleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

Orhan, sendika üyeleriyle Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda yaptığı açıklamada, meslek kanununun beklentileri yeterince karşılamadığını iddia etti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olmanın ötesine geçemediğini ve öğretmenlerin beklentilerini karşılayamadığını belirten Orhan, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada öğretmenlerimizin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın hala atılmamış olması, belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenlerimiz üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı, yerinde ve gerekli düzenleme öneri ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine Eğitim-Bir-Sen olarak eylem kararı aldık. Öğretmenlerin ve öğretmenliğin hayattaki karşılığının, mesleğin bütün boyutları ve öğretmenlerin beklentileri yönüyle meslek kanunu içerisinde olması noktasında artık daha fazla geç kalınmamalıdır."

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