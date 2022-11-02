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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de jeotermal sera kuracak firma yetkilileri alanı inceledi

AA

Niğde'de jeotermal sera kuracak firma yetkilileri alanı inceledi

NİĞDE (AA) - Niğde'de krater gölü Narlıgöl'de ultra klimalı jeotermal sera kurulacak alanda, aralarında Hollandalıların da bulunduğu firma yetkilileri incelemede bulundu.

Heyet, yaklaşık 900 metre derinlikte 70 derece sıcaklıkta su bulunan kuyu ile seranın kurulacağı alanı gezdi, yetkililerden bilgi aldı, daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş'ı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, AA muhabirine, sera ve jeotermal seracılığın ülke ve kent için önemli olduğunu söyledi.

Narlıgöl çevresinin jeotermal sera kurulumuna uygun olduğunu belirten Baş, şunları kaydetti:

"Firma, jeotermal sera kurulumuyla ilgili çalışma yaptı ve başlama noktasına geldi. Sera faaliyete geçtiği zaman üretime ve istihdama ciddi katkı sağlayacağını umuyorum. Bu konu, ilimizin açığı olan alanlarında biri. Potansiyelimizin değerlendirilmesi gerektiğini ve bu alanda açığımızın her zaman olduğunu söylüyoruz."

Firma yetkilisi Abdullah Mete ise kuyunun hazır olması, dereceleri ve suyun kalitesinin yatırım partnerlerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Yatırım partnerlerinin konunun öneminin farkında olduğunu ifade eden Mete, "Burayı hayranlıkla incelediler. Mart, nisan ayında sera kurulumumuz başlayacak. En geç mayıs ayında tamamlanmış olacak. Haziran ayında üretime geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Seracılık alanında bölgenin çok ciddi potansiyeli olduğuna dikkati çeken Hollandalı firma yetkilisi Mark Hoogendoorn da şöyle konuştu:

"Partner olarak projeyi gerçekleştirmeyi dört gözle bekliyoruz. Hem lokasyon hem kuyunun mevcut olması ve iklim özellikleri, bizim açımızdan son derece değerli. Projeyi gerçekleştirmek için çok heyecanlıyız. Hollanda'da böyle bir kuyu yok. Hollanda'daki birçok üretici de Türkiye'nin sahip olduğu bu değerleri kıskanıyor. Hollanda'da tamamıyla doğal gaza bağımlıyız, sera üretiminde de öyle. Doğu Avrupa'daki enerji sorunlardan çok ciddi şekilde etkileniyoruz. Burada sizin bedava enerjiniz var."

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