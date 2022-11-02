Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NİĞDE (AA) - Niğde'de 15-31 Ekim arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 417 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 15-31 Ekim tarihleri arasında düzenlediği operasyonda 26 şüpheliyi yakaladı.

​​​​​​​Zanlıların üzerinden 2 kilo 417 gram esrar, 79,91 gram metamfetamin, 50,45 gram eroin, 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.