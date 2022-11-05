Niğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de süs havuzuna çarpan iki otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

M.Y. idaresindeki 51 BC 876 otomobil, Atatürk Bulvarı Niğde Şehitliği önündeki süs havuzuna çarptı.

Bu aracın arkasından gelen, F.G'nin kullandığı 1-GFD-242 yabancı plakalı otomobil de aynı yere çarptı.

Araçlarda bulunan T.Ü. (29), D.D. (21), S.S. (22), H.İ.Y. (25) ve S.K. (24) yaralandı, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan T.Ü. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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